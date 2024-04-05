Общество

Авиаперелеты между Москвой, Псковом и обратно в столицу выполняют с задержкой 6 апреля

Самолет из Москвы в Псков сегодня, 6 апреля, вылетел почти с двухчасовой задержкой, следует из онлайн-табло аэропорта Внуково.

Фото: архив ПЛН

По расписанию воздушное судно должно было вылететь в 8:00, фактическое время вылета – 9:51. Ожидаемое время прибытия в псковский аэропорт – 11:06.

По этой причине сдвинулось время вылета из Пскова обратно в Москву. По расписанию самолет должен был вылететь из аэропорта «Княгиня Ольга» во Внуково в 10.30. Пассажиров проинформировали, что рейс сдвигается на 11:35.