Общество

В Псковской области выросло число отказавшихся от добавления соли в пищу

Количество жителей Псковской области, никогда не добавляющих в готовую пищу соль, соленые приправы или соленый соус, стало больше.

Результаты обследования 2023 года показали, что так поступает 21,5%. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился на 6,2 процентных пункта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате по итогам «выборочного наблюдения состояния населения».

Иллюстрация: страница Псковстата в социальной сети «ВКонтакте»

27,8% жителей всегда или часто добавляют соль в готовые блюда.

«Половина жителей Псковской области — 50,7% иногда или редко досаливают готовую еду», - заключили в ведомстве.