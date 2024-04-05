Общество

Михаил Ведерников: С начала года «Дружиной» выполнено более 400 задач

Почти 2 тысячи подготовленных дружинников оказывают содействие полиции в охране общественного порядка. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале политика и целиком посвященном деятельности созданного в прошлом году отряда содействия обороне и безопасности «Дружина».

Напомнив, что вначале было немало критиков создания такого отряда, губернатор отметил, что многие ясно осознают угрозы, с которыми столкнулась наша страна. С этим связан рост числа дружинников.

С начала этого года в Псковской области ими выполнено более 400 задач, в том числе они спасли жизнь человеку, содействовали в задержании преступника и ликвидации возгорания автомобиля на трассе, после новогодних праздников помогали наладить логистику по вывозу мусора, решали задачи в дни выборов президента России, участвовали в сборе средств на автомобиль для наших военнослужащих-участников СВО.

«Живя в приграничном регионе, по сути, мы все с вами являемся дружинниками», - отметил Михаил Ведерников и поблагодарил всех неравнодушных жителей области, кто уже вступил в «Дружину».

«Если вы чувствуете в себе силы и желание встать в ряды общественных защитников – вас всему обучат», - обратился губернатор Псковской области к желающим вступить в отряд содействия обороне и безопасности.