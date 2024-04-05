Общество

Помочь Спасо-Елеазаровскому монастырю в период весенне-полевых работ приглашают всех желающих

В Спасо-Елеазаровском монастыре начался новый сельскохозяйственный сезон. Об этом сообщает информационная служба Псковской епархии со ссылкой на интернет-портал Спасо-Елеазаровского монастыря.

«Сестры уже вырастили рассаду огурцов и помидор, и теперь настала пора высаживать саженцы в грунт в теплицах.

Объем сельскохозяйственных работ предстоит большой, и сестры приглашают всех желающих помочь обители. Для этого можно связаться с монастырем по телефону или электронной почте, указанным на официальном сайте обители», - говорится в сообщении.

Фото: pskov-eparhia.ru