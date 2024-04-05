Общество

Центр паломничества при храме Воскресения Христова создадут в Куньинском районе

К 2025 году в деревне Клин планируется создать центр паломничества при храме Воскресения Христова. Об этом сообщает глава Куньинского района Олег Лебедев.

«В пятницу под председательством губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова прошло рабочее совещание, на котором обсуждалась подготовка мероприятий к 100-летию блаженной кончины святителя Тихона. В настоящее время за счет благотворителей на подлинном фундаменте дома семьи Белавиных возведено основное здание будущего дома-музея, ведётся строительство стилизованных надворных построек», - написал глава муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте».





Ранее православный приход храма Воскресения Христова подал заявку на участие в конкурсе Фонда президентских грантов. В рамках проекта запланированы работы по созданию инфраструктуры подворья: обустройство дома-музея, стилизованные постройки, братский корпус с комнатами для паломников и трапезной, обустройство купели, а также благоустройство прилегающей территории.





«В ходе совещания глава региона озвучил готовность выделения средств из областного бюджета на ремонт дороги от поселка Кунья до д.Клин. Это будет очень серьёзная помощь в реализации проекта. Создание центра паломничества – это не только сохранение исторической памяти и популяризация духовных ценностей, но и повышение туристической привлекательности Куньинского района», - заключил глава Куньинского района.

Иллюстрации: страница Олега Лебедева в социальной сети «ВКонтакте»