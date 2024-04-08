Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Онлайн-викторина про Псковскую область
места для выпускного
Господин Рейтингомер
автомир Geely Okavango
ответы на все вопросы
Сергей Федосеев о работе в округе
Бортовой компьютер на тракторе
ФКГС поселок Панино
Кабельный потенциал
топ заведений для выпускников
 
 
 
ещё Общество 08.04.2024 09:300 Диспансеризация: забота о здоровье или «для галочки»? 08.04.2024 10:270 Пожароопасный сезон устанавливается в Псковской области с 8 апреля 08.04.2024 10:070 Россияне назвали Кота Матроскина и Винни Пуха любимыми героями мультфильмов 08.04.2024 09:300 Диспансеризация: забота о здоровье или «для галочки»? 08.04.2024 09:150 Появилась новая мошенническая схема с фишинговыми рассылками от сервиса Google 08.04.2024 08:400 К концу 2025 года все военкоматы России оснастят цифровым телекоммуникационным оборудованием
 
 
 
Самое популярное 01.04.2024 14:062 В Москве прогремел мощный взрыв 02.04.2024 16:323 Неадекватная женщина разгромила кабинет в здании УГХ в Пскове 05.04.2024 13:500 Находящийся в СИЗО Александр Грацкий собирается отправиться на СВО 03.04.2024 21:350 В Псковской области простились с погибшими военнослужащими 02.04.2024 20:410 Звезде сериала «Солдаты» из Пскова пришлось обращаться за психиатрической помощью
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Пожароопасный сезон устанавливается в Псковской области с 8 апреля

08.04.2024 10:27|ПсковКомментариев: 0

Пожароопасный сезон установлен в Псковской области с 8 апреля. Соответствующее постановление подписал Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: архив ПЛН

Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

  • использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни);
  • бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
  • применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) или тлеющих материалов;
  • оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого местах;
  • заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
  • выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Также запрещается засорение леса отходами производства и потребления.

О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства граждане в круглосуточном режиме могут сообщить в Региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам: 8 800 100 14 84 и 8 800 100 94 00. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в том числе повлекшее за собой лесной пожар без причинения вреда здоровью людей, установлена административная ответственность.

Ранее Рослесхоз признал готовность Псковской области к пожароопасному сезону. Положительная оценка региону дана Департаментом лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу по итогам внеплановой проверки готовности к пожароопасному сезону.

Теги: #пожароопасный сезон
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли в Псковской области по примеру Новгородской запретить иностранцам работать водителями такси и автобусов?
В опросе приняло участие 403 человека
08.04.2024, 10:480 Пользователям подписки MiXX доступны бесплатная доставка продуктов и выгодный онлайн-шопинг 08.04.2024, 10:390 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Война Пскова с Витовтом 08.04.2024, 10:270 Пожароопасный сезон устанавливается в Псковской области с 8 апреля 08.04.2024, 10:210 Путин поручил принять меры по развитию услуг связи на автодорогах
08.04.2024, 10:070 Россияне назвали Кота Матроскина и Винни Пуха любимыми героями мультфильмов 08.04.2024, 09:580 Volkswagen Golf горел в Великих Луках 08.04.2024, 09:460 С пушкинским Кавказом готовятся познакомить посетителей «Михайловского» музейщики из Ставрополя 08.04.2024, 09:300 Диспансеризация: забота о здоровье или «для галочки»?
08.04.2024, 09:240 Улицу Ипподромную и проспект Энтузиастов готовятся отремонтировать в Пскове 08.04.2024, 09:150 Появилась новая мошенническая схема с фишинговыми рассылками от сервиса Google 08.04.2024, 09:000 Псковская область заняла 70 место в рейтинге регионов по доле просроченных кредитов 08.04.2024, 08:400 К концу 2025 года все военкоматы России оснастят цифровым телекоммуникационным оборудованием
08.04.2024, 08:200 Рост сегмента подростковой литературы стал одним из главных трендов книжного рынка 08.04.2024, 08:000 Среди верующих в России меньше обеспеченных, но больше счастливых людей - исследование 08.04.2024, 07:402 В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ 08.04.2024, 07:200 Осадки и потепление до +22 градусов прогнозируют синоптики на Северо-Западе
08.04.2024, 07:000 Врач объяснил, как метеочувствительность влияет на здоровье 07.04.2024, 22:440 Участок улицы Юбилейной и половину моста Александра Невского в Пскове закроют для движения автомобилей 07.04.2024, 22:220 Центр паломничества при храме Воскресения Христова создадут в Куньинском районе 07.04.2024, 22:100 Пропавшую великолучанку нашли
07.04.2024, 21:220 Стало известно о решении «Спартака» уволить главного тренера 07.04.2024, 20:380 На участке улицы Петровской в Пскове закроют движение автотранспорта 07.04.2024, 20:201 Документальный сериал «Псков.NET: история Рунета в провинции» — 1 серия: «Первопроходцы» 07.04.2024, 20:180 38-летнюю женщину разыскивают в Великих Луках
07.04.2024, 19:330 Пенсионерка пожаловалась в полицию на «вампира», ужинающего ее кровью 07.04.2024, 18:540 В Подмосковье совершено нападение на полицейских, есть погибшие 07.04.2024, 17:520 Пропавшая 11-летняя девочка найдена и доставлена домой 07.04.2024, 17:330 Провайдеры получили свободный доступ в многоквартирные дома
07.04.2024, 16:500 Розыск пропавшей 11-летней девочки начат в Псковской области 07.04.2024, 16:440 Помочь Спасо-Елеазаровскому монастырю в период весенне-полевых работ приглашают всех желающих 07.04.2024, 16:310 Кого не коснется запрет движения на водоемах Псковской области, разъяснили в МЧС 07.04.2024, 16:032 Михаил Ведерников: Строительный и дорожный сезоны начались, времени на раскачку нет
07.04.2024, 15:520 Участники группы «Чай вдвоем» захотели снова выступать вместе 07.04.2024, 15:072 В Пскове на праздник Благовещения по традиции выпустили голубей. ФОТО 07.04.2024, 14:470 Псковский краеведческий сайт вошёл в электронный каталог лучших электронных ресуров для детей 07.04.2024, 14:312 Россиянка пообщалась с мошенниками и лишилась 74 млн рублей
07.04.2024, 14:010 Электросетевую инфраструктуру заменили в Псково-Печерском монастыре 07.04.2024, 13:322 Михаил Ведерников: С начала года «Дружиной» выполнено более 400 задач 07.04.2024, 12:520 Интернету в России исполнилось 30 лет 07.04.2024, 12:320 Водители мотоцикла и мопеда стали участниками ДТП в Псковской области
07.04.2024, 11:580 Как не стать жертвами телефонного мошенничества, псковичам объяснили в Следственном комитете 07.04.2024, 11:420 До двадцати градусов тепла прогнозируют в Псковской области в понедельник 07.04.2024, 11:250 Лучшие работники учреждений культуры награждены грамотами в Псковском районе 07.04.2024, 11:000 Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда
07.04.2024, 10:330 Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Псковской области 07.04.2024, 10:050 В Псковской области объявлено о начале поисковой экспедиции «Вахта Памяти»  07.04.2024, 09:510 Митрополит Арсений возглавил всенощное бдение в Троицком соборе накануне Благовещения 07.04.2024, 09:331 В Псковской области выросло число отказавшихся от добавления соли в пищу
07.04.2024, 09:110 Переизбран первый секретарь Пустошкинского райкома КПРФ 07.04.2024, 08:570 Музейное пространство в память актера Меркурьева откроют в Острове 07.04.2024, 08:360 Российский боксер завоевал титул чемпиона мира 07.04.2024, 00:011 Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные верующие
06.04.2024, 22:000 Выставку-форум «Россия» в Москве посетили 10 млн человек 06.04.2024, 21:400 Сотрудники исправительной колонии облагородили братское захоронение в Себежском районе 06.04.2024, 21:200 Народный хор псковского храма приглашает желающих на обучение клиросному пению 06.04.2024, 21:000 Цены на долгосрочную аренду жилья в России выросли на 16%
06.04.2024, 20:580 С погибшими в ходе спецоперации военнослужащими простились в Псковской области 06.04.2024, 20:400 Путин подписал закон о захоронении бойцов Росгвардии на воинских кладбищах 06.04.2024, 20:200 Автобусная компания корректирует работу из-за намерения Эстонии ограничить работу КПП 06.04.2024, 20:000 Кардиолог рассказала о питании, помогающем избежать атеросклероза
06.04.2024, 19:400 Митрополит Арсений возглавил заседание Епархиального совета 06.04.2024, 19:200 В России ввели штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки 06.04.2024, 19:000 Экскурсию для школьников провели в пожарно-спасательной части в Пскове 06.04.2024, 18:400 День открытых дверей пройдет в Псково-Печерской духовной семинарии
06.04.2024, 18:200 Путин подписал закон об увеличении порогов ущерба по нескольким экономическим статьям УК 06.04.2024, 18:000 В Минздраве рассказали о пользе физнагрузок по 2,5 часа в неделю 06.04.2024, 17:400 Двух нетрезвых водителей выявили в Великих Луках и Пыталовском округе 06.04.2024, 17:200 В Локне приступили к благоустройству сквера у братского захоронения
06.04.2024, 17:000 «Луки-Энергия» уступила московскому «Чертаново» со счетом 0:2 06.04.2024, 16:400 Два автомобиля столкнулись на площади Калинина в Великих Луках 06.04.2024, 16:210 Более 20 иностранцев выдворили псковские судебные приставы 06.04.2024, 16:013 В России ввели штраф до 500 тысяч рублей за замену газового оборудования без специалистов
06.04.2024, 15:421 Псковича заключили под стражу за многомиллионное хищение у поставщика Минобороны 06.04.2024, 15:200 Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей 06.04.2024, 15:000 Школьницу ударили ножом в торговом центре в Петербурге 06.04.2024, 14:400 Росгвардейцы задержали нетрезвого великолучанина, управлявшего автомобилем без прав
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru