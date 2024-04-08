Общество

Пожароопасный сезон устанавливается в Псковской области с 8 апреля

Пожароопасный сезон установлен в Псковской области с 8 апреля. Соответствующее постановление подписал Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: архив ПЛН

Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни);

бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) или тлеющих материалов;

оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого местах;

заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Также запрещается засорение леса отходами производства и потребления.

О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства граждане в круглосуточном режиме могут сообщить в Региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам: 8 800 100 14 84 и 8 800 100 94 00. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в том числе повлекшее за собой лесной пожар без причинения вреда здоровью людей, установлена административная ответственность.

Смотрите также Рослесхоз положительно оценил готовность Псковской области к пожароопасному сезону

Ранее Рослесхоз признал готовность Псковской области к пожароопасному сезону. Положительная оценка региону дана Департаментом лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу по итогам внеплановой проверки готовности к пожароопасному сезону.