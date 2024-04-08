Пожароопасный сезон устанавливается в Псковской области с 8 апреля

Пожароопасный сезон установлен в Псковской области с 8 апреля. Соответствующее постановление подписал Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
Также запрещается засорение леса отходами производства и потребления.
О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства граждане в круглосуточном режиме могут сообщить в Региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам: 8 800 100 14 84 и 8 800 100 94 00. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в том числе повлекшее за собой лесной пожар без причинения вреда здоровью людей, установлена административная ответственность.
Ранее Рослесхоз признал готовность Псковской области к пожароопасному сезону. Положительная оценка региону дана Департаментом лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу по итогам внеплановой проверки готовности к пожароопасному сезону.