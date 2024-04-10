Общество

«Зверьё моё»: Зооняня для вашего питомца

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 апреля. К ведущей Ульяне Лаблюк пришли зооняня Юлия Счастливая и её питомец - кот Саймон.

Гостья рассказала о своей работе, которую считает приятным хобби. Кого можно отдать на передержку и на какой срок? Какой уход зооняня обеспечивает постояльцам? Как подготовить питомца к передержке и каким приданным его снабдить? Об этом и многом другом - в текстовой версии.

О любви и уходе

- Юлия, здравствуйте! Познакомьте нас со своим спутником.

- Это Саймон, ему 2,5 года, мы его подобрали на улице, когда он был маленьким. Точнее, дочь принесла - и выбора у меня уже не было. Это такой брутальный котик, обычно на руках не сидит, как сейчас - боится, наверное, поэтому терпит. В целом он приходит только тогда, когда сам хочет ласки. Его любимое место - у меня на плечах. Он сам туда забирается и сидит, как попугай, ну или как шарфик. Любит лежать на бусинках, когда я делаю украшения, - «над златом чахнет». Это дело никогда без него не обходится, коробочки тоже любит. Когда приходят новые постояльцы, Саймон их встречает, причем весьма тактично, будто вводит в курс дела. Потихонечку пытается наладить с ними связь. Если животное боится, он думает: «Ладно, попозже подойду», - и уходит. Проявляет нежность к котам - будто помогает им умываться, полижет ушко, морду. Некоторые собаки тоже с ним хорошо общались.

- Итак, теперь о вашей работе, если её можно так назвать. Вы зооняня, и люди этой профессии часто называют свое дело приятным хобби, за которое еще и платят. Вы тоже так считаете?

- Я бы сказала, это работа, которая приносит удовольствие. Потому что все равно есть свои плюсы и минусы. И где-то приходится потрудиться.

- Почему вообще решили этим заниматься?

- Я люблю животных, и моя дочь тоже. Одного Саймона ей мало. Когда я переехала в этот город, и появилась возможность самой решать, чем хочу заниматься, решила попробовать именно это дело. Есть некоторые проблемы со здоровьем, поэтому работаю только на дому.

- Кого и куда берёте на передержку? Где размещаются питомцы?

- У меня трехкомнатная квартира, беру туда котов, собак. Других животных пока не было. Поступало предложение по попугаям, но тогда у меня было много животных (для меня много - это 4), поэтому я отказала. Бывает, к четырем котикам беру одну небольшую собачку, чтобы их немножко утихомирить. Ходят они везде, только в ванную не пускаю. Пугливых котиков, которым сперва нужно освоиться в каком-нибудь укромном уголке, сажаю в комнату отдельно. Но через время они сами начинают скрестись, чтобы выйти - это значит, уже можно.

- Какой уход вы обеспечиваете постояльцам?

- Кормление, крыша над головой. Если это собака, то выгул и почесать шерсть, у нас для этого есть специальная перчатка. Но в принципе, всё зависит от того, что хотят их владельцы, всё оговаривается.

- Если животное ест не сухой корм, а натуралку - вы готовите для них еду?

- Да, это всё обговаривается. Но, если у меня загруженность большая, я могу просто не взять такого питомца в конкретный период. А так да, я могу готовить. У меня были животные с натуральной пищей, хозяева тогда подготовили контейнеры с едой на время отсутствия, и я их просто разогревала.

- Если у питомца имеются проблемы со здоровьем, например, необходимо каждый день давать какие-то лекарства. Вы это делаете?

- Да, конечно, я готова, но смотря чем болен. Вообще я не беру больных животных, особенно если они заразные, потому что могут заразить другого постояльца. А если это, например, животное после травмы лапы или еще что-то, и нужно перевязывать, давать таблетки - без проблем, всё это возможно.

О требованиях и контакте

- Какие требования предъявляете перед заселением? Кому категорически отказываете в передержке?

- Вообще, у меня строгие требования, потому что я принимаю животных в своей квартире. Бывает, люди тоже пишут в объявлении, что передержка в квартире, а на самом деле помещение снимается специально для животных. У нас своя. Поэтому очень важно, чтобы животное не было агрессивным, как по отношению к людям, так и по отношению к себе подобным, не было больным, заразным. Обговаривается, но с большим сомнением, приём больших собак - возможно, не потяну, я не слишком сильная. Могу взять, только если очень послушный пес, и его предварительно привезут познакомиться на денек-два.

- В объявлениях вы указываете, что готовы рассмотреть все варианты, даже экзотические. Как я поняла, экзотов пока не было, но, если попросят передержать, к примеру, ящерицу, вы согласитесь?

- Конечно, с удовольствием, я бы хотела бы пообщаться с различными животными. Это очень интересно.

- Готовы ли ухаживать за питомцем на территории его проживания?

- Да, но только рядом со своим домом, на небольшом расстоянии. В принципе, можно рассмотреть варианты подальше, но, естественно, и ценник будет выше, потому что туда надо перемещаться, а у меня нет своего транспорта.

- Ваши услуги пользуются спросом у псковичей?

- Да, особенно летом и поздней весной. Осенью и зимой тоже есть спрос, но уже небольшой: люди уезжают в командировки, на каникулы, на праздники.

- Кто самые частые гости на вашей передержке - кошки или собаки?

- Чаще кошки.

- Со всеми удаётся найти общий язык? Речь не только о животных, но и их хозяевах.

- Вообще с животными проблем ещё не было, общий язык всегда находился. А вот с хозяевами пару раз, мне кажется, были сложности. Мой самый первый котик на передержке, а теперь уже любимый, был мейн-кун, очень красивый, гордый кот. Хозяева привезли его либо на 5, либо на 7 дней, и дали очень мало наполнителя. Всего горстку самого дешевого. И когда он кончился, начало сильно пахнуть, при этом оставалась пара дней до приезда хозяев. Я написала им, мол, так и так, а в ответ: «И так дотерпит». Это было очень странно, будто они не думали, что мы тоже здесь живем. Это не вольер, не какое-то пустое пространство, а квартира. Да и коту ходить в пустой лоток - это не дело.

А второй момент был с крупной собакой. Мне изначально дали неправильную информацию, сказали, что она не очень большая, не любит ласку, якобы, просто лежит весь день и мало очень гуляет. На деле пёс оказался повыше колена, выгуливать его было достаточно трудно, потому что он резвый, веселый - совсем не то, что описывали. Но самое неприятное случилось после. Я очень люблю животных, люблю их гладить, разговаривать, мне кажется, они всё-всё понимают. И, когда я начала общаться с этой собакой, она тоже начала проявлять ласку, стала радостная, просила погладить - лапой водила по головке своей, чтобы её гладили. И, когда я отправила радостные фотографии хозяйке, ей это не понравилось. Она, мне кажется, заревновала свою питомицу. Сказала: «А если собака не захочет домой, меня не узнает, вы что, хотите, чтобы я у вас её оставила?» Если бы изначально мне привезли животное и сказали, что категорически нельзя его гладить, то и ладно. Человек промолчал, а собака просила, лаяла, потому что хотела ласки. И мне после этого всего в ответ на радостные фотографии пса гневные сообщения его хозяйки…

- Я так поняла, вы присылаете хозяевам фото- и видеоотчёты для их спокойствия?

- Конечно.

О ласке и опасениях

- Есть ли какие-то особенные истории, кто из последних постояльцев вам больше всего запомнился?

- У меня был один большой кот, намного больше обычного. Такой толстенький, высокий и рычал, как собака. Хозяева сказали, что он очень ласковый. Но, видимо, у нас тогда было много животных (либо 3, либо 4 котика вместе с моим), и он первое время стрессовал, прямо при хозяевах начал рычать. Сказали, что не укусит, ушли, а он попытался нападать. Старалась обходить его стороной, но в то же время показывать, что не боюсь, потому что коты, да и вообще все животные это чувствуют. Нужно строго общаться, говорить, как нельзя делать, при этом соблюдать свою осторожность. В итоге кот долго рычал. Вообще он на две недели оставался, и только где-то через 7 дней потихоньку начал приходить в себя, замурлыкал, как трактор. Начал ложиться ко мне прямо под мышку, и очень громко мурлыкать. На самом деле это был, мне кажется, самый ласковый постоялец.

- Видимо, потому что вы сумели найти к нему подход. Скажите, на какой срок обычно оставляют животных?

- По-разному. Самое распространенное, наверное, на неделю, бывает на две. Но иногда оставляют на месяц, это уже ближе к лету.

- Месяц - приличный срок. Никогда у вас не было опасений, что за питомцем не вернутся?

- У меня всегда есть такие опасения, особенно когда на маленький срок, на день-три. Но пока все возвращались.

- То есть, и на день оставляют?

- Да, бывало такое, что на следующий день нужно вернуть животное. Один раз девушка, сама занимающаяся передержкой, попросила подстраховать, так как ей нужно было куда-то срочно отъехать. Если предупреждают владельца - это нормальная практика. Но был случай, когда мне написала другая зооняня, которая заранее знала, что не сможет передержать, но уже договорилась с владельцем, и без их ведома попросила взять питомца. Я с владельцем той собаки общалась и сразу сообщила о случившемся. Было неприятно, конечно. Поэтому нужно быть осторожнее в этом плане. У меня очень строгие требования, как я уже говорила, сразу всё прописываю, чтобы животное было не агрессивное, с детьми ладило, не портило мебель. Понятно, что порча бывает не целенаправленной - к примеру, в дверь скребутся, и она теряет свой вид. Это уже другой момент. Тех, кто целенаправленно что-то портит, не беру, особенно собак. А у нас как получается: некоторые всех подряд берут, а потом не могут справиться и передают другим людям.

- Наше время подошло к концу, перейдем к рубрике «Советы нашим радиослушателям». Как подготовить питомца к передержке? Каким приданным его нужно снабдить?

- В принципе, тут ничего сложного. Просто нужно взять всё, что ему нужно и что он любит. Миски, корм, лоток, наполнитель (желательно хороший) в достаточном количестве. Остатки, естественно, отдаю. Если животное дома играет во что-то, взять этот предмет. По желанию домик, лежанку, когтеточку. Хотя последнюю брать необязательно, у нас в квартире три штуки.

- Нужны ли какие-то документы, справки?

- Я обычно спрашиваю про прививки. Могу взять и без них, если больше никого нет на данный момент. Но обычно все привитые. Привозить документы необязательно, можно сделать фотографию. Кошка должна быть стерилизована, да и коты в идеале тоже. Саймон кастрирован, но вдруг среагирует.

- Юлия, спасибо за интересную беседу! Напоминаю, что в гостях у нас были зооняня Юлия Счастливая и её кот Саймон. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч.