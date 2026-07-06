Профсоюзы поздравили Наталью Горбачеву с юбилеем

Президиум Псковского областного совета профсоюзов поздравил председателя Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталью Горбачеву с юбилеем, сообщили в пресс-службе профсоюзов.

«Наталья Николаевна, Вы человек широкого сердца, человек глубокий, знающий, понимающий — человек по-настоящему профсоюзный. Человек, который любит людей и старается сделать всё самое доброе и самое хорошее для этих людей», — от имени президиума сказал слова поздравления председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Свою трудовую деятельность Наталья Горбачева начала с 1977 года на должности учителя математики школы-интерната №1 города Пскова. Затем работала в гуманитарном лицее (средняя школа №15 города Пскова) на той же должности до 2003 года. В том же году Наталья Горбачева стала заведующим отделом социально-трудовых отношений в Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, через год, вступив должность, уже заведующего орготделом. А в 2005 стала заместителем председателя Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

«Жизненное кредо Натальи Горбачевой — повышение уровня корпоративной и правовой культуры, активности членов профсоюза, ответственности выборных коллегиальных профсоюзных органов и руководителей профсоюзных организаций всех уровней структуры областной организации профсоюза», - отметили в облсовпрофе.

10 декабря 2014 года на VII отчетно-выборной конференции Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ кандидатуру Натальи Горбачевой на пост председателя общественной организации все делегаты поддержали единогласно. В 2024 году ее переизбрали на данный пост.