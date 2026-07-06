Псковский центр загородного отдыха «Лукоморье» отмечает 21-летие в субботу

Центр загородного отдыха «Лукоморье», находящийся в деревне Молочково-Дубенце в Печорском районе Псковской области отмечает 21 летие в субботу, 11 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.
Афиша предоставлена организаторами мероприятия
В программе праздника будут пенная дискотека, анимация, конкурсы и праздничная дискотека. Стартует праздничная программа в 11:00.
«"Лукоморье" приглашает всех на день рождения, которое будет отмечаться в ближайшую субботу!» — резюмируют организаторы.