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Псковский центр загородного отдыха «Лукоморье» отмечает 21-летие в субботу

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Центр загородного отдыха «Лукоморье», находящийся в деревне Молочково-Дубенце в Печорском районе Псковской области отмечает 21 летие в субботу, 11 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Афиша предоставлена организаторами мероприятия

«За историю центра загородного отдыха много яркого и интересного происходило и продолжает происходить. Большое количество любящих сердец провели свое первое семейное торжество, а юбиляры открывали свои новые страницы жизни! Даже сложно сказать сколько тонн мяса были пожарены в виде шашлыков и сколько фейерверков запущено в небо! Да! "Лукоморье" — это уже наша общая история и история каждого отдыхающего в частности!» — комментируют организаторы.

В программе праздника будут пенная дискотека, анимация, конкурсы и праздничная дискотека. Стартует праздничная программа в 11:00.

«"Лукоморье" приглашает всех на день рождения, которое будет отмечаться в ближайшую субботу!» — резюмируют организаторы.

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