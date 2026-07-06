Курган Дружбы объединяет представителей Псковской области и Республики Беларусь - Иван Белугин

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин принял участие в традиционной встрече на Кургане Дружбы в Себежском округе. Об этом глава муниципалитета сообщил в Мах.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Мах

«В этом мероприятии участвую уже десятый год подряд. Для нашего региона это значимая традиция, связанная с сохранением памяти о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны», - отметил Иван Белугин.

Курган Дружбы объединяет представителей Псковской области и Республики Беларусь. Здесь ежегодно вспоминают тех, кто сражался с фашистскими захватчиками, защищал родную землю и приближал Победу.

Участники встречи, вместе с представителями муниципалитетов и белорусской стороны, возложили цветы к памятнику героической разведчице, уроженке Себежа Марии Пынто. Память погибших почтили минутой молчания.

Также для участников встречи работали тематические площадки музеев, поискового объединения «Псковский рубеж», Центра «Воин», реконструкторов.

«Важно, что к таким мероприятиям привлекают молодежь: это помогает сохранять историческую память не на словах, а через участие и личное знакомство с историей. Спасибо всем организаторам и участникам встречи за сохранение этой традиции!» - резюмировал Иван Белугин.