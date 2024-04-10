Общество

Всероссийская акция «Библионочь-2024» пройдет в Пскове

Всероссийская акция «Библионочь-2024» пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В этом году мероприятия акции будут посвящены семейному чтению и пройдут под девизом «Читаем всей семьей».

Программа акции объединит в себе партнеров и друзей библиотеки, новых знакомых и интересных лидеров разных направлений и форматов культурной деятельности. Но самое главное — акция ориентирована на чтение и любовь к слову.

Прологом к мероприятию станет семейный творческий фестиваль «Дружная семья — это ты и я», который состоится в актовом зале библиотеки в 11:00.

Затем музыкально-поэтическим представлением от молодых поэтов и музыкантов города Пскова акция торжественно и празднично откроется в «аквариуме» в 15:00.

Вслед за музыкой и поэзией на этой же площадке участники форума обратятся к искусству — откроется выставка заслуженного художника России Олега Цветкова.

В фойе первого этажа развернется арт-фестиваль, наполненный выставкой скетчей, художественными мастер-классами, а также увлекательными заданиями для каждого гостя.

Смарт-зал приглашает всех на «игротеку» от клуба настольных игр «Пикник».

Параллельно (также в 15:30) актовые залы библиотеки примут гостей на лектории: на первом этаже состоится семейный лекторий при участии заведующей отделом коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Ирины Гайдук.

Прозвучит лекция на тему «Роль родителей в формировании безопасности и профилактике деструктивного поведения детей».

Голубой зал третьего этажа ждет всех, кто неравнодушен к поэтическому ремеслу: Совет молодых литераторов при Региональном отделении Союза писателей России проведет поэтический лекторий «Стихи не пишутся — случаются». Лекторий будет посвящен поэзии и поэтическому вдохновению.

Международный библиотечный центр библиотеки в это же время приглашает на интерактивную программу на русском и английском языках «Моя семья».

Псковский областной центр народного творчества проведет семейный мастер-класс в «аквариуме» — начало в 16:30.

В этот день библиотека расскажет и о своих книгах, которых, к слову, только в отделе хранения основного фонда библиотеки числится 500 тысяч единиц.

Увидеть разные издания и условия их хранения можно будет воочию, для этого нужно стать участником семейного квеста — увлекательного путешествия по библиотечным лабиринтам коридоров, кабинетов, отделов и площадок, в том числе уютного пространства кабинета Валентина Курбатова.

Участвовать в квесте можно отдельными группами, семьями или индивидуально, а присоединиться в любой момент. Путешествие начнется в 15:30 в фойе первого этажа.

Завершит «Библионочь» интеллектуальный киноквиз, победители которого получат призы.