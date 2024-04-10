Общество

Строчки обыкновенные в лесах лучше не собирать, предупредил эксперт

О том, где можно встретить самые ранние грибы, как не ошибиться в выборе и не отравиться, рассказал ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета», знаток «тихой охоты», блогер Дмитрий Тихомиров.

«Сморчки предпочитают осинники, а гигантские строчки любят смешанные леса, березняки. Еще они любят расти по канавкам на бывших торфоразработках», - говорит Дмитрий Тихомиров.

Распознать первые грибы нетрудно благодаря их диковинной форме. Сморчки - по форме как пирамидки, гигантские строчки - мозговидной формы. Нередко одно семейство гигантских строчков позволяет наполнить всю корзину, говорит Тихомиров.

Смотрите также Сморчки начали расти в лесах Псковской области

И если сморчки, безусловно, съедобны без предварительной обработки, то гигантские строчки лучше все же предварительно отварить, так как в них строчках содержится токсин гиромитрин. Важно еще хорошо промыть плодовые тела, потому что благодаря особенному строению шляпки в ней скапливаются песок, земля, букашки и всякий лесной мусор, пишет RuNews24.

А вот строчки обыкновенные лучше вообще не собирать, предупреждает Тихомиров. Растут они всегда среди сосен, и имеют достаточно большую концентрацию гиромитрина, из-за чего возможно отравление.