Общество

Маткапитал на социальную адаптацию и реабилитацию детей с инвалидностью направили две псковские семьи

Материнский капитал на социальную адаптацию и реабилитацию детей с инвалидностью направили две семьи из Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Социального Фонда, с августа 2016 года семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, могут использовать материнский капитал на покупку товаров и услуг для их социальной адаптации и реабилитации.

«В Псковской области такой возможностью воспользовались две семьи. Первая - в 2017 году. Тогда за средства материнского капитала родители из Новосокольников приобрели ребенку тактильный дисплей для компьютера стоимостью 46 тысяч рублей. В 2022 году семья из Себежа оплатила 52 тысячи рублей за покупку велосипеда-тренажера для ребенка с особенностями развития», - рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Также родители могут потратить средства на покупку таких товаров, как портативное устройство для записи алфавитом Брайля, стационарный и мобильный подъемники, велосипед с ручным приводом, кровать с механической регулировкой, кресло для ванны или душа и многое другое. Важно, чтобы приобретаемые товары соответствовали программе реабилитации или абилитации ребенка (ИПРА), выданной по результатам медико-социальной экспертизы.

Распорядиться средствами можно в любое время и на любого ребенка, независимо, за кого из детей получен сертификат. Чтобы оплатить товары и услуги, родителям нужно обратиться в медицинскую организацию и заполнить направление на медико-социальную экспертизу. Затем подать заявление в бюро медико-социальной экспертизы о внесении в ИПРА рекомендаций о товарах и услугах для ребенка. После этого можно оплачивать необходимые изделия.

Важно сохранить платежные документы, подтверждающие оплату. Впоследствии их нужно будет предъявить в Социальный фонд.

Помимо чеков, договоров об оказании услуг или товарных накладных, в клиентскую службу фонда также представляется выданный соцзащитой акт о наличии приобретенного товара и его соответствии необходимым требованиям. Средства будут перечислены на счет владельца сертификата.

Стоит помнить, что материнским капиталом нельзя компенсировать расходы на медицинские услуги и средства реабилитации, предоставляемые Социальным фондом или другими учреждениями за счет средств федерального бюджета.