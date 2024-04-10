Общество

Во второй этап областного конкурса «Лучший муниципальный служащий» прошли 14 участников

Во второй этап регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» прошли 14 участников из 12 муниципальных образований. Это муниципальные служащие из Пскова и Великих Лук, Великолукского, Дновского, Псковского, Пустошкинского, Островского, Порховского и Куньинского районов, а также Струго-Красненского, Новоржевского и Пыталовского муниципальных округов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Свой выбор представители конкурсной комиссии сделали по итогам изучения анкет, характеристик и конкурсных работ муниципальных служащих. Участники предоставили заявки в шести номинациях: «Градостроительство, архитектура и землепользование», «ЖХК, благоустройство населенных пунктов, системы жизнеобеспечения», «Организационное, кадровое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления», «Правовое обеспечение», «Экономика» и «Социальное развитие (образование, культура, спорт, туризм, молодежная политика)».

Во втором этапе конкурса, который состоится в середине апреля, участники пройдут тестирование на знание основ Конституции и Устава Псковской области, законодательства о муниципальной службе, о противодействии и коррупции и знание русского языка, а также решат представленные комиссией кейсовые задания.

По итогам конкурса победители будут определены в двух группах: среди муниципальных служащих, замещающих высшие и главные должности муниципальной службы, и среди муниципальных служащих, замещающих ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы. Всего на конкурс в этом году было направлено 19 заявок.

Конкурс «Лучший муниципальный служащий» проводится в Псковской области по поручению губернатора Михаила Ведерникова с 2021 года. Его целью является повышение престижа муниципальной службы и выявление служащих, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности.

Организатор конкурса — управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.