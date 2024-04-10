Во второй этап областного конкурса «Лучший муниципальный служащий» прошли 14 участников

Во второй этап регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» прошли 14 участников из 12 муниципальных образований. Это муниципальные служащие из Пскова и Великих Лук, Великолукского, Дновского, Псковского, Пустошкинского, Островского, Порховского и Куньинского районов, а также Струго-Красненского, Новоржевского и Пыталовского муниципальных округов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Свой выбор представители конкурсной комиссии сделали по итогам изучения анкет, характеристик и конкурсных работ муниципальных служащих. Участники предоставили заявки в шести номинациях: «Градостроительство, архитектура и землепользование», «ЖХК, благоустройство населенных пунктов, системы жизнеобеспечения», «Организационное, кадровое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления», «Правовое обеспечение», «Экономика» и «Социальное развитие (образование, культура, спорт, туризм, молодежная политика)».
Во втором этапе конкурса, который состоится в середине апреля, участники пройдут тестирование на знание основ Конституции и Устава Псковской области, законодательства о муниципальной службе, о противодействии и коррупции и знание русского языка, а также решат представленные комиссией кейсовые задания.
По итогам конкурса победители будут определены в двух группах: среди муниципальных служащих, замещающих высшие и главные должности муниципальной службы, и среди муниципальных служащих, замещающих ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы. Всего на конкурс в этом году было направлено 19 заявок.
Конкурс «Лучший муниципальный служащий» проводится в Псковской области по поручению губернатора Михаила Ведерникова с 2021 года. Его целью является повышение престижа муниципальной службы и выявление служащих, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности.
Организатор конкурса — управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.