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Сергей Вострецов: День космонавтики по праву можно назвать праздником человека труда

День космонавтики — день особой гордости россиян, символ мощи государства. Об этом заявил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

«12 апреля 1961 года произошло событие мирового значения, которое перевернуло всю историю человечества. Первый полёт человека в космос, который совершил наш соотечественник, советский космонавт Юрий Гагарин, стал триумфом тех людей, кто трудился над его осуществлением — учёных, конструкторов, инженеров, техников, испытателей, рабочих. Поэтому его по праву можно назвать праздником человека труда!» - отметил он.

Сергей Вострецов напомнил, что в объединение профсоюзов России СОЦПРОФ входит Межрегиональный профессиональный союз работников космической отрасли Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, возглавляемый вице-президентом Северо-Западной федерации космонавтики России Олегом Мухиным. А петербургский летчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко является членом объединения профсоюзов России СОЦПРОФ и заместителем председателя СОЦПРОФ.

«В этот праздничный день я желаю всем здоровья, оптимизма, достижения космических высот в жизни. Пусть пример космических первопроходцев вдохновляет вас на новые открытия и свершения! Мира и добра вам и вашим близким!» - добавил Сергей Вострецов.