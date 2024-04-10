Сергей Вострецов: День космонавтики по праву можно назвать праздником человека труда

День космонавтики — день особой гордости россиян, символ мощи государства. Об этом заявил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.
Сергей Вострецов напомнил, что в объединение профсоюзов России СОЦПРОФ входит Межрегиональный профессиональный союз работников космической отрасли Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, возглавляемый вице-президентом Северо-Западной федерации космонавтики России Олегом Мухиным. А петербургский летчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко является членом объединения профсоюзов России СОЦПРОФ и заместителем председателя СОЦПРОФ.
«В этот праздничный день я желаю всем здоровья, оптимизма, достижения космических высот в жизни. Пусть пример космических первопроходцев вдохновляет вас на новые открытия и свершения! Мира и добра вам и вашим близким!» - добавил Сергей Вострецов.