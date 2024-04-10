Общество

Прощание с экс-заместителем главы Великих Лук Виктором Волынцевым состоится 13 апреля

Прощание с экс-заместителем главы Великих Лук Виктором Волынцевым пройдет 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили его близкие.

«Отпевание завтра, 13 апреля, в 12.00 в Свято Вознесенском соборе», – рассказали близкие.

Напомним, Виктор Волынцев ушел из жизни 10 апреля.

В городе Великие Луки Виктор Волынцев трудился с 2005 года. В 2007 году его избрали депутатом Великолукской городской Думы. С апреля 2010 года по март 2012 года Виктор Васильевич Волынцев занимал пост главы города Великие Луки. В марте 2012 года Виктора Волынцева избрали депутатом Великолукской городской Думы пятого созыва и заместителем главы города. На выборах в сентябре 2017 года был вновь избран депутатом Великолукской городской Думы, а также заместителем главы города Великие Луки и занимал этот пост до сентября 2022 года.