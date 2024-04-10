Общество

В Псковской области началось ежегодное техобслуживание Вечных огней

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» приступили к проведению ежегодного технического обслуживания мемориальных комплексов, подключенных к газопроводам на постоянной основе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

На обслуживании компании находятся восемь объектов на природном газе: мемориальные комплексы «Могила Неизвестного советского солдата» (Псков) и мемориальный комплекс на территории воинского кладбища (Невель), мемориалы Партизанской славы (Дедовичи) и павшим освободителям города Дно (Дно), «Мемориал памяти новосокольничан, отдавшим жизнь за независимость своей Родины» (Новосокольники), Вечные огни у «Памятника борцам за дело пролетарской революции» (Псков), на Аллее Героев Великой Отечественной войны (Великие Луки) и на монументе «Стела Героям Великой Отечественной войны» (Печоры).

Специалисты чистят фильтры газораспределительных шкафов, к которым подключены горелки мемориалов, проверяют целостность подводящих газопроводов и всех соединений для исключения возможности утечек сварных и резьбовых соединений, регулируют пламя, а также убирают мусор, листву и нагар с газовых горелок.

«На территории Псковской области наши специалисты поддерживают состояние Вечных огней в надлежащем техническом состоянии. Вечный огонь является главным символом Победы, который никогда не должен погаснуть», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Мероприятия по техническому обслуживанию, реконструкции и переводу на природный газ мемориалов с Вечными огнями проводятся в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», организуемой группой компаний «Газпром межрегионгаз» с 2015 года.