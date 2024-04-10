Общество

Более 20 человек пришли на прием к Алексею Наумцу в Пскове

Очередной прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России» провел сенатор Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Фотографии: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Большинство вопросов, с которыми обратились граждане к сенатору в ходе личного приема, касались консультаций и оказания помощи женам, матерям, сестрам военнослужащих, находящихся на СВО, а также бойцам, получившим ранение.

«Алексей Наумец внимательно слушал каждого, кто обратился к нему за помощью, вникал в суть вопросов, выяснял детали, оперативно принимал решения, выходил на связь с командирами необходимых частей и четко определял наикратчайшие пути решения проблем», - отметили в пресс-службе партии.

Среди тех, кто пришел на прием к сенатору, был боец СВО, который обратился за разъяснениями о порядке получения выплат после ранения. Алексей Наумец обратил внимание на необходимость продолжения лечения военнослужащего, и не только взял на контроль вопрос выплат, но и оказал содействие в прохождении дальнейшей реабилитации в центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского.

«Оказание помощи в решении вопросов о получении выплат в связи с ранениями, установление статуса военнослужащих в случае потери связи, разъяснения порядка получения выплат за боевые награды – это лишь малая часть вопросов, с которыми приходили сегодня (11 апреля - ред.) граждане в приемную "Единой России". Были также вопросы другого характера. Например, обратились по поводу перевода ребенка военнослужащего в школу, которая находится ближе к дому, где живет семья бойца СВО. Алексей Васильевич четко, очень живо и неравнодушно общался со всеми, кто пришел к нему на прием», – отметила врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Елена Бибикова. Она добавила, что отдельные вопросы были быстро решены сразу в ходе приема, другие, требующие уточнений, приняты в работу и взяты на контроль. На прием пришли более 20 человек.