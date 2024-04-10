Общество

Михаил Ведерников о праздновании Дня Победы: Главным вызовом остается обеспечение безопасности

Главным вызовом при праздновании Дня Победы в Псковской области является обеспечение безопасности проводимых мероприятий, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 12 апреля, на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, в ходе заседания губернатор обсудил с представителями правоохранительных органов план культурных и общественных мероприятий.

«Причины всем понятны, работаем в условиях, когда есть риски. Каждую из возможных угроз мы должны учитывать при планировании мероприятий в муниципалитетах», — сказал глава региона.

Пристальное внимание было обращено на оказание традиционных мер поддержки ветеранов.

«В этой части работа ведется постоянно, достаточно системно, но тем не менее нужно держать руку на пульсе и актуализировать данные», — отметил Михаил Ведерников.

Председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева доложила, что инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», предусмотрены выплаты в размере 10 тысяч рублей: «Средства перечислены. Мы активно выплачиваем их каждому адресату».

Кроме того, 2,5 тысячи рублей составит традиционная региональная выплата гражданам, которым присвоен статус «Дети войны» и кто не имеет иных оснований на меры социальной поддержки.

В настоящее время в Псковской области проживают 74 участника, 15 инвалидов Великой Отечественной войны, чуть больше 140 жителей блокадного Ленинграда, почти 1,2 тысячи тружеников тыла и чуть более 2,6 тысячи бывших несовершеннолетних узников фашизма.