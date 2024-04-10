Общество

Региональный этап фестиваля «Студенческая весна» стартовал в Великих Луках

Стартовал псковский региональный этап фестиваля «Студенческая весна». В этом году он проходит в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив.

Фото: Центр молодежи и общественных инициатив

Все участники ещё на кануне приехали в город, чтобы разместиться в гостинице, порепетировать и подготовиться к выступлению. Фестиваль проходит сразу на двух площадках: в драматическом театре, где выступят участники по направлению «Театральное», и в Доме культуры ЛК, где выступят участники по направлениям: «Танцевальное», «Вокальное», «Инструментальное», «Оригинальный жанр», «Видео» и «Медиа».

В этом году в региональном отборочном этапе участвуют 160 человек – это студенты из Пскова, Великих Лук, Опочки и Невеля.

Пройдёт фестиваль в течение двух дней. Оценивать участников и их номера будет почётное жюри: псковские музыканты и руководители творческих студий и коллективов, актёры и режиссёр Великолукского драматического театра, представители общественных организаций и победители региональной «Студвесны» прошлых сезонов.

Помимо конкурсной программы для участников предусмотрены посещение спектакля «Богатые невесты» в исполнении актёров Великолукского драматического театра, экскурсия по городу Великие Луки, посещение «Луки-Парка» и квиз.

Победители регионального этапа представят Псковскую область уже на Всероссийской «Студенческой весне».