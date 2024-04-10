Общество

Посвященные Дню космонавтики мероприятия провели волонтеры в Псковской области

Посвященные Дню космонавтики мероприятия провели волонтеры и активисты в Псковской области 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив.

Фотографии предоставлены Центром молодежи и общественных инициатив

«День Космонавтики - день, когда вся страна отмечает начало большого прорыва в освоении космоса. Тематические мероприятия прошли во всех муниципалитетах области. Не остались в стороне и псковские волонтёры и активисты. В фонде "Защитники Отечества" вместе с детьми порисовали на тему первого полёта человека в космос. Здесь регулярно проходят творческие мастер-классы для детей участников СВО. Волонтёры Ресурсного центра добровольчества каждый раз придумывают новые задания и развлечения», - отметили в Центре молодежи и общественных инициатив.

Кроме того, в День космонавтики волонтёры также побывали в Псковском планетарии, освежили свои знания о космосе или открыли для себя новые факты из истории отечественной космонавтики.

«Мероприятия прошли и в онлайн-формате. Любой желающий мог принять участие в викторине от Центра молодёжи и общественных инициатив, проверить свои познания и попробовать настоящее питание космонавтов! Самые успешные и эрудированные получили в подарок космический борщ!» - добавили в Центре.