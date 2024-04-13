Общество

Почти 1,5 тысячи человек проверили в Псковской области в ходе операции «Рецидив»

Федеральное оперативно-профилактическое мероприятие «Рецидив» прошло в Псковской области. Об итогах операции Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ходе рейдов проверили 1343 ранее судимых человека, в том числе поднадзорных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, формально подпадающих под надзор и состоящих под административным контролем.

В рамках отработки жилого сектора выявили и поставили на профилактический учет девять ранее судимых лиц, формально подпадающих под действие административного надзора. Привлекли к административной ответственности 50 ранее судимых. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено 53 административных наказания.

Сотрудники уголовного розыска обеспечили проверку на причастность ранее судимых к нераскрытым преступлениям, в том числе прошлых лет. Раскрыто три ранее совершенных преступления: кража велосипеда, хищение денег и продуктов питания.

В период проведения операции в Пскове и Невеле установили местонахождение двух поднадзорных, уклоняющихся от административного надзора.

«Комплекс мероприятий реализован в тесном взаимодействии всех подразделений полиции, органов здравоохранения, социальной защиты населения, службы занятости, а также сотрудниками территориальных уголовно-исполнительных инспекций и Росгвардии», - отметили в ведомстве.

В проведении проверок было задействовано более 300 человек: в том числе сотрудники полиции (участковые уполномоченные полиции, сотрудники Госавтоинспекции и ППСП, уголовного розыска, ПДН), сотрудники уголовно-исполнительных инспекций, представители общественности и органов здравоохранения, социальной защиты населения и службы занятости.