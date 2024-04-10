Общество

Более 400 детей из Белгородской области приехали в псковский регион

Более 400 детей из Белгородской области приехали в псковский регион по приглашению губернатора Михаила Ведерникова. Среди гостей — ученики с 1 по 10 классы и их педагоги, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук.

Фотографии: пресс-служба администрации Великих Лук

Сегодня, 13 апреля, специальный железнодорожный состав из 13 вагонов прямым рейсом доставил в Великие Луки детей из Белгорода.

На вокзале гостей встретили представили администрации региона и города, волонтеры, силовые ведомства и службы.

«Для белгородских ребят уже подготовлена насыщенная программа, включающая посещение наших основных достопримечательностей, образовательные модули и целый ряд других активностей. В течение нескольких недель они смогут не только отвлечься от непростой обстановки, которая царит у них дома, но и пополнить багаж знаний. Педагоги и методисты составили для ребят образовательные модули по основным предметам школьной программы», - добавили в городской администрации.