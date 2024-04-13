Великолукская полиция приглашает на работу психолога

ОМВД России по городу Великие Луки приглашает психолога на аттестованную должность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Требования: высшее психологическое образование, уверенные навыки работы в офисных программах (Microsoft Office), умение пользоваться электронной почтой и офисной оргтехникой.
Личные качества: дисциплинированность, развитые коммуникативные навыки, высокий уровень ответственности.
Условия:
Обращаться по адресу: Великие Луки, улица Комсомольская, 14, кабинет №322, телефон – 3-02-41 (отдел кадров).
Резюме следует направлять на электронную почту: nat.600@yandex.ru.