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Общество

Кабмин утвердил стратегическое направление в цифровой трансформации соцсферы

13.04.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Ускорение процессов предоставления госуслуг в социальной сфере, применение технологий анализа и обработки больших данных для мониторинга и прогнозирования на рынке труда – решение этих и других задач предусмотрено актуализированной редакцией стратегического направления в области цифровой трансформации социальной сферы до 2030 года. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Утверждённый распоряжением документ предполагает реализацию ряда масштабных проектов. Так, будет продолжена работа над созданием Единой цифровой платформы в социальной сфере. В её состав будет интегрирован реализовывавшийся ранее проект «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами». Он обеспечивает механизмы обратной связи с людьми по вопросам получения государственных и муниципальных мер социальной поддержки. Кроме того, на платформе будет создан сервис «Цифровой социальный помощник», обеспечивающий возможность получения консультаций в круглосуточном режиме.

Проект «Цифровой рынок труда», который будет создан на платформе «Работа в России», даст возможность гражданам получать проактивную поддержку в поиске работы, сделать доступными инструменты защиты трудовых прав, а также обеспечит органам власти возможность анализа и прогнозирования ситуации на рынке труда.

Ещё один проект – создание цифровой платформы в сфере комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Она, в частности, подразумевает создание мобильного и веб-приложений для взаимодействия инвалидов со специалистами медико-социальной экспертизы и сотрудниками предприятий, где изготавливаются средства технической реабилитации.

Стратегические направления цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы – отраслевые документы стратегического планирования, которые разрабатываются правительством по поручению президента. Они синхронизированы с действующими государственными программами и национальными проектами и утверждаются на период до 2030 года. Чтобы документы сохраняли свою актуальность, раз в год допускается вносить в них изменения.

Теги: #Госуслуги #цифровизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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