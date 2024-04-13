Общество

Рейдовые мероприятия провели сотрудники МЧС в Невельском районе

Рейдовые мероприятия провели сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области на территории Невельского района 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Мероприятия направлены на информирование населения о правилах выжигания сухой травянистой растительности, а также использования открытого огня и разведения костров.

«Сотрудники государственного пожарного надзора главного управления МЧС России по Псковской области ведут профилактическую работу со всеми группами населения и на регулярной основе проводят различные рейды, где они беседуют с населением о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности», - отметили в ведомстве.

В случае возникновения пожара или задымления следует незамедлительно звонить по номеру вызова пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.