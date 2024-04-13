Общество

Оперативно-профилактическая операция «Чистое поколение - 2024» проходит в Псковской области

Первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение - 2024» проводится на территории Псковской области с 8 по 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Целью операции является профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, предупреждение возникновения причин и условий распространения наркомании, предотвращение незаконного потребления наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также фактов вовлечения несовершеннолетних и молодежи в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

На время проведения операции сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления запланированы различные профилактические мероприятия: лекции, тренинги, марафоны.