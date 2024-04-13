Общество

Школьникам Ольгинской гимназии рассказали об истории псковской полиции

Сотрудники УМВД России по Псковской области познакомили учеников 4 класса Ольгинской гимназии с историей становления псковской полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД Росси по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Для детей была организована экскурсия в постоянно действующую музейную экспозицию истории органов внутренних дел Псковской области. Ее провела главный хранитель фондов и директор музея Ирина Громова.

Гости с интересом рассматривали представленные экспонаты, с каждым из которых связаны свои любопытные факты. Из рассказа Ирины Громовой они узнали для себя много нового и познавательного о деятельности псковских стражей порядка в разные периоды истории, заметили в УМВД.

Организатором экскурсии стало региональное управление Госавтоинспекции Псковской области в рамках взаимодействия между региональным УМВД и учебными заведениями города.