Общество

Псковский омбудсмен посетил конференцию о жизнеустройстве людей с психическими нарушениями

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Ценность каждого: жизнеустройство людей с психическими нарушениями». Конференция прошла в Нижнем Новгороде 12 и 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

Участие состоялось по приглашению уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.

В ходе конференции, которая стала экспертной площадкой, объединившей государственные и общественные организации, благотворительные фонды, профессиональные и родительские сообщества, ее участники обсудили как сегодняшнее положение людей с психическими заболеваниями в России, так и вопросы будущего в сфере обеспечения и реализации прав этой категории граждан, исходя из новых подходов направления государственной политики и недавних изменений федерального законодательства, отметил псковский омбудсмен.

С приветствием к участникам конференции обратились губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, а также уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицина.

В конференции приняли участие все те, кто заинтересован в улучшении системы предоставления социальных, реабилитационных, образовательных и прочих услуг для особых детей, подростков и взрослых. В ней, помимо псковского уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова, принял участие и кандидат педагогических наук, директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, координатор проектов Псковской региональной общественной благотворительной организации «Я и Ты» Андрей Царев.

Как отметил Дмитрий Шахов, важность участия в таком мероприятии заключается в том, что с 1 сентября вопросы защиты прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, войдут в компетенцию региональных уполномоченных по правам человека. Как напомнил псковский уполномоченный по правам человека, в современной России, ещё в 1992 году, был принят закон Российской Федерации, который признавая высокую ценность для каждого человека здоровья вообще и психического здоровья в особенности.

«Народные депутаты Верховного Совета России и руководство страны, учитывая активную практику советской политической системы использования карательной психиатрии, в целях борьбы с инакомыслием, когда людей, не согласных с политическим режимом и проводимой им политикой как внутри страны, так и за рубежом, насильно направляли в медицинские учреждения, психиатрического профиля, постарались устранить отсутствие должного законодательного регулирования психиатрической помощи. Они постарались поставить законодательный и судебный заслон использования и оказания психиатрической помощи, в том числе принудительного помещения в психиатрические медицинские учреждения, в немедицинских целях. Именно тогда государственные власти сделали всё возможное, чтобы психиатрическая помощь не могла наносить ущерб здоровью, человеческому достоинству и правам граждан, а также международному престижу государства», - заметил Дмитрий Шахов.

«Несмотря на законодательные предписания, к сожалению, в России единая во всех регионах система государственной службы защиты прав пациентов в сфере психиатрии так и не была создана, - подчеркнул псковский омбудсмен. - Хотя федеральный закон, предусматривал с 2013 года создание государством такой службы, которая должна была быть независимой от органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, и защищать права пациентов учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, в том числе принимать их жалобы и заявления, которые должны были быть разрешены с руководителем указанной медицинской организации либо направляться в зависимости от их характера в органы представительной и исполнительной власти, прокуратуру или суд. Единственная в России такая служба как раз и была создана только в Нижегородской области при активной поддержке региональных властей. Именно с работой этой организации, при содействии уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Оксаны Кислициной нам удалось подробно познакомиться в рамках визита».

Как рассказала региональным уполномоченным из Псковской области, Республики Коми и Санкт-Петербурга в ходе встречи руководитель такой службы Екатерина Кантинова, АНО «Служба защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», учреждена правительством Нижегородской области в 2021 году. Служба создана при активной поддержке проекта ОНФ «Регион заботы». Ее основные задачи: защита законных интересов, оказание правовой поддержки, проактивное выявление нарушений, а также помощь в восстановлении прав людей, страдающих психическими расстройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В штате службы около 40 сотрудников, которые оказывают по всей Нижегородской области, в которой сейчас проживает около 3,1 миллиона человек, защиту прав людей психическими расстройствами как находящихся в медицинских организациях, так и вне их.

Как подчеркнула в ходе беседы Екатерина Кантинова, Нижегородская область - первый субъект Российской Федерации, внедривший систему защиты прав лиц с психическими расстройствами, в центре которой человек, его права, индивидуальные потребности, здоровье, безопасность и благополучие. В ходе встречи руководитель службы ответила на многочисленные вопросы региональных омбудсменов, поскольку с 1 сентября часть таких функций будет входить в компетенцию и полномочия региональных уполномоченных по правам человека, а также поблагодарила за такой интерес к работе их организации.

В завершение пребывания уполномоченные по правам человека: Дмитрий Шахов, Светлана Агапитова и Вера Железцова встретились и обсудили вопросы защиты и восстановления прав граждан с уполномоченным по правам человека в Нижегородской области Оксаной Кислициной. На встрече региональные омбудсмены обменялись своим опытом по защите прав граждан в различных сферах, но особенно, учитывая актуальность и востребованность этих вопросов обществом, прав участников СВО и членов их семей. По итогам встречи региональные омбудсмены Северо-Запада России поблагодарили Оксану Кислицину за насыщенную важными и полезными мероприятиями программу их визита, а также возможность познакомиться с практической деятельностью государственной службы защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, а также одного из психоневрологических интернатов Нижегородской области.