Общество

Продолжается подготовка к проведению 65-й встречи на Кургане Дружбы

Заседание двусторонней российско-белорусской рабочей группы по подготовке к проведению традиционной международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения на Кургане Дружбы состоялось в формате видео-конференц-связи в понедельник, 15 апреля. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона, в обсуждении приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Вячеслав Дурнов, представители исполнительных органов Псковской и Витебской областей.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Ежегодная международная встреча ветеранов и молодежи на границе государств в этом году пройдет уже в 65-й раз. В этом году принимающая сторона — Республика Беларусь. «Дата в этом году юбилейная. Ее нужно особо отметить», — подчеркнула Вера Емельянова.

Участники встречи обсудили предварительный план памятных мероприятий: литию по погибшим в годы Великой Отечественной войны героям, партизанам и подпольщикам, церемониал возложения воинской гирлянды и цветов к мемориалам. Речь зашла и о концертной программе, тематических интерактивных площадках, выставочных экспозициях, точках общественного питания. Особое внимание участники рабочей группы уделили патриотической работе с молодежью. Ответственные представили концепцию международного молодежного военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы».

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Напомним, мемориальный комплекс «Курган Дружбы» находится в тридцати двух километрах от Себежа на границе России, Белоруссии и Латвии. Здесь, в глухих лесах, пролегали партизанские тропы, здесь объединились отряды разных республик и было положено начало формирования партизанского края. В 1942 году край занимал 10 тысяч квадратных километров и имел население около ста тысяч человек. В нем действовали органы Советской власти, школы и колхозы.

Мемориальный комплекс сооружен в память о сотрудничестве народов во время Великой Отечественной войны и был торжественно открыт 3 июля 1959 года, в день 15-летия соединения партизан советского братского края с отрядами Советской Армии.