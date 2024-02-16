Общество

Мероприятия на Кургане Дружбы предлагают финансировать из бюджета Союзного государства

Мероприятия на Кургане Дружбы предлагают финансировать из бюджета Союзного государства. Об этом сообщил губернатор Псковской области по итогу встречи с председателем Витебского облисполкома Александром Субботиным и государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, Ключевые совместные проекты они обсудили в Москве.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Вместе прорабатываем возможность финансирования из бюджета Союзного государства мероприятий на Кургане Дружбы. Это серьёзное международное мероприятие, которое требует соответствующего подхода к организации», - рассказал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Также развивается проект единой системы профессионального аграрного образования, который позволит готовить первоклассных специалистов и обновить оборудование задействованных учреждений, отметил губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников обозначил необходимость дополнительного субсидирования транспортного сообщения. Авиарейс «Псков – Минск», по его словам, «нужно раскатывать, но региональными силами сделать это крайне сложно».

В рамках сотрудничества ПсковГУ и Белорусский национальный технический университет в рамках передовой инженерной школы создают уникальный станок, который можно будет применять в машино- и станкостроении, добавил глава региона.

«Благодарю коллег за готовность расширять сотрудничество между Псковской областью и Республикой Беларусь!» - зключил Михаил Ведерников.