Общество

«Титан-Полимер» выступил партнером экологического фестиваля в Пскове

Завод «Титан-Полимер» выступил партнером ежегодного городского экологического фестиваля «Чистый город». III экологический фестиваль стартовал в детской библиотеке «Радуга» города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

В течение недели при поддержке управления Росприроднадзора по Псковской области, Псковской городской Думы, ООО «Титан-Полимер», АНО «Экомир», городского пространства «ЭкоПрактика» и экоактивистов из «Экопроекта» будут проходить конференция, субботник, мастер-классы, встречи с писателями, награждение самых активных участников, пройдёт акция «Добрые крышечки».

Заведующая детской экологической библиотекой «Радуга» Ольга Незнанова отметила, что проведение фестиваля стало доброй традицией в библиотеке. И с каждым годом он собирает все больше и больше участников — и это все, кому небезразлична тема экологии.

Фото предоставлены заводом «Титан-Полимер»

О важности защиты окружающей среды, федеральных экологических акциях рассказал руководитель управления Росприроднадзора по Псковской области Геннадий Полоцкий. Участников и партнеров фестиваля от коллектива завода «Титан-Полимер» поприветствовал директор по коммуникациям предприятия Сергей Новохатка.

В этот же день в библиотеке открылись выставки арт-изделий ручной работы.