Общество

Дефицит фармацевтов в России к 2026 году может вырасти до 30%

Сейчас в фармацевтике устойчивый кадровый голод. В аптеках и на фармпредприятиях не хватает 25 процентов работников, и эта цифра будет только увеличиваться и через несколько лет, по прогнозам экспертов, достигнет 30 процентов. Ассоциация независимых аптек даже попросила правительство разрешить нанимать иностранцев, но получила отказ. Выходом из ситуации может стать заключение с фармпредприятиями договоров о целевом обучении за счет бюджета. Тогда студенты получат работу, а отрасль — профессионалов. Такие положения содержит утвержденная кабмином Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 года.

Чтобы российская фармотрасль развивалась, без высококвалифицированных научных, технических и производственных кадров не обойтись. Получить высшее образование по специальностям «фармация», «медицинская кибернетика», «медицинская биофизика», «медицинская биохимия», «химическая технология», «биотехнология» можно более чем в 170 вузах, а среднее специальное фармацевтическое — почти в 70 колледжах, говорится в Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года. По мнению авторов документа, для эффективной подготовки научных, технологических и производственных кадров нужна разработка гибких образовательных программ и возможность практической подготовки студентов на предприятиях. Будущие специалисты должны получить качественные знания, чтобы, к примеру, разрабатывать лекарства для лечения социально значимых заболеваний, пишет «Парламентская газета».

Еще одно существенное направление, о котором написано в документе, — создание правовой основы для возможности целевого обучения за счет бюджета. Нужно разработать форму договоров, которые абитуриенты будут заключать с фармацевтическими предприятиями. Это поможет привлечь в отрасль квалифицированные кадры. Минобрнауки, Минздрав, Минпромторг и региональные власти должны представить соответствующие предложения к июню 2024 года.

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Такого дефицита кадров в фармацевтике, как сейчас, не было давно. Помочь может и развитие отрасли, и темпы импортозамещения, и внедрение инноваций, сказала на одном из заседаний в Совете Федерации зампредседателя комитета СФ по социальной политике Оксана Хлякина. И эта тенденция будет усиливаться, отметила сенатор. Ведь уже сейчас количество выпускников школ, которые сдавали ЕГЭ по химии, уменьшилось на 20 процентов по сравнению с предыдущими годами. Участники рынка говорят, что в ближайшие два-три года кадровый дефицит может достигнуть 30 процентов. Это будет носить уже критический характер, чего никак нельзя допускать, уверена парламентарий.

Нужны специалисты в сфере исследования и разработки, химики и научные сотрудники, технологи, аналитики, провизоры. Острая потребность в кадрах, особенно в регионах, есть и в аптечной отрасли, подтвердила директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. По ее словам, спрос на специалистов в последние годы увеличился в среднем на 25-30 процентов, и, к сожалению, на столько же меньше становится и соискателей.

В 2023 году ассоциация обратились в правительство с просьбой допустить долю иностранных работников в фармацевтической рознице на уровне 25 процентов. Это помогло бы восполнить кадровый дефицит, считает Преснякова. Но в кабмине это предложение не поддержали.

«Конечно, целевое обучение поможет в такой ситуации. Тем не менее вопрос должен решаться системно и на всех уровнях. Нужен диалог между всеми участниками процесса: вузами, бизнесом, государством», — считает эксперт. По ее словам, это очень важно, так как знания, которые получают студенты, должны носить прикладной характер. А представители бизнеса должны рассказать, какие специалисты нужны, какие навыки от них ждут будущие работодатели, по каким направлениям самая большая нехватка сотрудников, пояснила Преснякова.

Кроме того, можно и нужно самим растить будущих специалистов. Так, в Ассоциации независимых аптек готовят к запуску проект профориентации школьников в регионах. Такой проект уже запустил Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, рассказала Преснякова. По ее мнению, подобные программы нужно выводить на федеральный уровень.