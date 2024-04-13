Общество

Псковичка стала победителем хакатона по искусственному интеллекту в Сочи

Елизавета Балдина из Псковской области стала победителем хакатона по искусственному интеллекту в Южном федеральном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Сочи наградили победителей шестого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». По итогам соревнования 18 команд-победителей разделили призовой фонд в 3,6 миллиона рублей.

Псковичка Елизавета Балдина входила в состав команды «Факториал», которая стала лидером в кейсе от АО «Негосударственный пенсионный фонд «Будущее». Конкурсанты занимались разработкой прототипа сервиса прогнозирования динамики лояльности участников НПО.

Участники с использованием искусственного интеллекта разработали решения по оценке маркировки продуктов детского питания, инструменты моделирования продаж, приложения по определению соответствия уровня цен на социально значимые товары и другие системы и программные модули. Всего были представлены решения в шести кейсах, в каждой задаче команды боролись за призовой фонд в 600 тысяч рублей: за первое место — 300 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч рублей, за третье — 100 тысяч рублей. До финальных защит дошли 113 команд.

Кейсодержателями хакатона выступили Министерство культуры Российской Федерации, АО «Негосударственный пенсионный фонд «Будущее», компания «Акселератор возможностей» совместно с инновационным научно-технологическим центром МГУ «Воробьевы горы», Секретариат заместителя председателя правительства ДНР, рекламным агентство Media Wise и Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России.

«Большое спасибо всем спикерам, всем лекторам, всем участникам, всем кейсодержателям. В текущем году мы бы хотели усилить образовательный трек нашего проекта. Я надеюсь, что вы в деле, что вы все с нами», — выступила с благодарственной речью руководитель цифровых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.

По итогам хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров.

«Для нас сейчас цифровизация является одним из приоритетных направлений, как для банка, так и для всей отрасли. В этом смысле, то, что вы делаете, это, действительно, важная работа, и участие в подобных проектах это очень хорошее начало для того, чтобы реализовывать проекты, которые будут менять разные отрасли, развивать страну, делать ее более экономически эффективной», — поделился ректор АНО ДПО «Академия ПСБ» Алексей Нечаев.

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» — создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

Организатор конкурса — министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей», технологические партнеры проекта: Yandex Cloud и VK.