Общество

Нахождение лошадей в парках хотят ограничить в Пскове

Нахождение лошадей и пони в парках, скверах, на площадях и пешеходных зонах, а также на территориях памятников архитектуры и искусства, мемориальных комплексов планируют запретить в Пскове.

Проект решения Псковской городской Думы о внесении соответствующих изменений в правила благоустройства города, который сначала будет вынесен на общественное обсуждение, опубликован на сайте муниципального образования «Город Псков».

Публичные слушания планируют провести 21 мая.

Катание на лошадях и пони, а также на санях и гужевых повозках на всей территории Пскова предлагают ограничить специально отведёнными местами. Нахождение лошадей, пони или других вьючных, верховых животных в общественных местах Пскова также предложили запретить.

Стоит отметить, что еще в 2017 году Иван Цецерский в должности главы города Пскова заявлял, что Детский парк придется обнести забором, а на входах установить турникеты, чтобы на территорию парка «ни одна лошадь не проскочила».