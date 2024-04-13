Общество

Более четырех миллионов рублей выделили Псковской области на обучение работников

Псковская область вошла в число субъектов, которым оказывается поддержка в реализации мероприятий по стимулированию занятости. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Из федерального бюджета нашему региону будет выделено более 4,1 млн рублей на организацию бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий и граждан, которые планируют трудоустроиться на эти предприятия», - рассказал депутат.

Обучение будет организовано в рамках реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости».

Кроме того, в рамках региональных проектов работодателям организуют поддержку в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, и в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда. Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. В частности, им компенсируются расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест.