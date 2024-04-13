Общество

Более 100 укусов клещей зафиксировали в Псковской области с начала года

Усиление мер по профилактике инфекций, передающихся через укусы клещей, обсудили на заседании региональной межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. Мероприятие прошло в правительстве Псковской области под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой во вторник, 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко проинформировала, что в связи с благоприятными погодными условиями сезон активности клещей уже начался. Первый случай присасывания клеща зарегистрирован 19 марта. По состоянию на 11 апреля более 100 человек обратились с укусами клещей, 33 из них — дети. В целом обращений на 11% больше, что за аналогичный период прошлого года. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в отделениях Пскова и Великих Лук ведется исследование клещей на четыре основные инфекции, в том числе клещевой боррелиоз и вирусный энцефалит. На клещевые инфекции проводят анализы и в лаборатории Псковской областной инфекционной клинической больницы.

Вера Емельянова обратила внимание, что необходимо усилить контроль за мерами профилактики инфекций, передающихся через укусы клещей. Также она призвала особое внимание уделить разъяснительной работе, проинформировать население о том, как себя вести при обнаружении клеща и куда обращаться пострадавшему за медицинской помощью.

В настоящее время Псковская область обеспечена достаточным количеством доз иммуноглобулина человека, рассказала Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко. Препарат используется в качестве экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита.

Еще одним способом борьбы с распространением клещей является благоустройство и поддержание порядка на общественных территориях, а также их качественная и своевременная акарицидная обработка. В прошлом году от клещей обезопасили 600 гектаров земель, в том числе более 190 гектаров территорий летних оздоровительных учреждений. В этом году акарицидную обработку проведут в таком же объеме.

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Главам муниципальных районов и городских округов рекомендовано обеспечить качественную расчистку и благоустройство территорий до 1 мая, провести первый этап акарицидных и дератизационных обработок мест массового отдыха и пребывания населения до 26 апреля. «Не откладываем обработку, особенно мест для отдыха детей», — заключила Вера Емельянова.

Напоминаем, жителям Псковской области, чтобы обезопаситься от укуса клещей, необходимо осматривать свою одежду и кожу после каждого выезда за город, отдыха на природе, работы на дачном участке. Должным образом следует подходить и к подбору одежды при походе в лес. Специалисты напоминают, что самопроизвольное и некорректное удаление клещей может повлечь за собой возможные осложнения. При обнаружении паразита нужно обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Например, поликлинику по месту жительства, травматологический пункт или приемное отделение Псковской областной инфекционной клинической больницы. Врач безопасно извлечет клеща и назначит необходимые анализы. Нельзя заниматься самолечением — большинство инфекций передающихся клещами лечатся только специфической терапией, подобранной врачом.

Если клеща все же удалось снять самостоятельно, то рекомендуется сдать его на анализы. Паразита необходимо поместить в банку или контейнер вместе со смоченной в воде ватой.

Ознакомиться с памяткой для населения можно на сайте регионального Роспотребнадзора.