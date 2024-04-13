Общество

Псковские старшеклассники приняли участие в антинаркотическом марафоне

Антинаркотический марафон в общеобразовательных учреждениях в рамках первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2024» проводится в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Очередное мероприятие прошло в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, где сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области организовали две площадки. На одной из них десятиклассникам рассказали о негативных последствиях употребления наркотиков, детально обсудили юридическую ответственность за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. Ребята с интересом участвовали в диалоге, поскольку в аудитории присутствовали учащиеся из класса химико-биологического профиля, возможно, будущие медики.

На второй площадке со школьниками проведен тренинг «Выбор за тобой». С учениками 8 класса организаторы говорили о том, как наркотики разрушают человеческие судьбы. Особое внимание было уделено мифам, которые распространяют сами наркодилеры для того, чтобы вовлечь молодежь в употребление и распространение наркотических средств. Очень показательным стал представленный зрителям фильм про жука-ломехузу, ярко демонстрирующий на примере животного мира разрушительную силу психотропных веществ, отметили в правительстве.

В завершение встречи присутствующим раздали тематические памятки, содержащие информацию о том, куда можно обратиться за помощью, если им доведется столкнуться с проблемой наркобизнеса.