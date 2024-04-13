Общество

Эксперт назвал способы защититься от несуществующих долгов

Должником поневоле может стать любой человек с распространенными персональными данными, например, Иван Иванов. Полный тезка рискует сделаться заложником долгов и иных обязательств своего двойника. Избежать всего это можно, если вовремя принять соответствующие меры, рассказал учредитель компании «Национальный центр банкротств» Дмитрий Токарев.

По словам специалиста, нельзя игнорировать оповещения с сайта госуслуг, из Росреестра, суда, налоговой, ГИБДД и других сообщений о чужих долгах. Следует немедленно связаться с отправителем для выяснения обстоятельств, пишет RuNews24.

При списании с карт надо предпринять следующие действия:

Связаться с банком и уточнить, на каком основании списаны деньги.

Если это сделали приставы, запросить у банка копию постановления.

Найти в документе фамилию ответственного пристава-исполнителя.

Найти его контакты на сайте ФССП и связаться с ним лично для выяснения обстоятельств.

«Зачастую пристав продолжает бездействовать, а долги с двойника поневоле тем временем взыскиваются», - заметил Токарев.

Бывает, что в дело вступают и коллекторы. Тогда надо подать жалобу через форму на сайте ФССП, в личном кабинете на «Госуслугах», и обратиться в прокуратуру и Министерство юстиции РФ.