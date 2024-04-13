Общество

Конкуренция на рынке труда рекордно снизилась в Псковской области

На рынке труда Псковской области сложился рекордный дефицит соискателей, как следствие в целом ряде сфер жители Псковской области могут найти работу проще и быстрее, чем это было еще пару лет назад. По итогам I квартала на одну вакансию претендуют около 3 соискателей. Два года назад на одно рабочее место в среднем претендовали 4-5 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

За два года процедура поиска работы и трудоустройства упростилась сразу в четырнадцати профессиональных сферах. В 8,5 упала конкуренция, как следствие увеличился спрос на работников в сфере страхования. Также почти в пять проще стало искать работу в сфере инвестиций: сейчас здесь на одну вакансию приходится 5 резюме. В два раза сократилась конкуренция в сфере финансов: 4 резюме на вакансию.

Также в рейтинг сфер почти без конкуренции за рабочие места в Псковской этой весной попали туризм и добыча сырья (3 человека на рабочее место), обслуживающий персонал (4 кандидата), производство, логистика, продажи, страхование (до 2 человек), медицина и розничная торговля (1 человек на вакансию).

Также за 2 года сильно упала конкуренция и как следствие упростился поиск работы для юристов в Псковской области (сейчас на одну вакансию могут претендовать до 10 человек, а в 2022 году более 24).

Параллельно упрощению поиска работы в остродефицитных профессиях и сферах продолжается рост зарплат. Сейчас в вакансию медицинской сферы зарплаты достигают 54 тысяч, что на 23 тысячи рублей больше, чем весной 2022 года. Почти на 50 тысяч выросли предлагаемые зарплаты в сфере добычи сырья. На 52 тысячи выросли предлагаемые в вакансиях в сфере логистики и транспорта (до 103 тысяч). Выросли зарплаты и у рабочих до 76 тысяч. В данном случае динамика зарплат в вакансиях в сфере логистики, а также рабочего персонала обогнала зарплатные предложения даже в ИТ-сфере (здесь рост предлагаемых зарплат со стороны компаний за последние годы, наоборот, замедлился).