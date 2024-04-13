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Общество

Сбер и правительство Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве в цифровой сфере

17.04.2024 17:24|ПсковКомментариев: 1

Соглашение о сотрудничестве в цифровой сфере подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов в рамках рабочей встречи в среду, 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На рабочей встрече речь шла, в частности, о масштабировании на территории Псковской области проекта АПК «Безопасный город», предназначенного для решения комплексных задач обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности городской среды, крупных инвестиционных проектах, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, и других социально значимых инициативах. По итогам обсуждения Михаил Ведерников и Дмитрий Суховеров подписали соглашение в цифровой сфере. Оно направлено на внедрение подходов устойчивого развития и ESG в отраслях природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности, а также применение ИИ в здравоохранении, строительстве и других.

Дмитрий Суховерхов подчеркнул готовность продолжать развивать сотрудничество в регионе по самым разным направлениям.

«Наша основная задача в регионе — решение финансовых вопросов населения, бизнеса и органов власти. Также мы принимаем активное участие в ESG-проектах и цифровой трансформации области. Мы планируем провести совместную с псковским правительством дизайн-сессию по AI. На ней представители органов власти при нашем содействии будут разрабатывать цифровые решения в образовании, экологии, ЖКХ, в сфере госуправления для того, чтобы сделать жизнь псковичей комфортнее и качественнее. Также отдельным направлением нашей совместной с правительством работы является реализация крупных инвестиционных и ГЧП проектов», — отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка.

Губернатор Михаил Ведерников в свою очередь обратил внимание на многолетнее конструктивное сотрудничество региона со Сбербанком: «Сбербанк — стратегический партнер Псковской области, с которым мы реализуем много проектов. Например, в рамках АПК "Безопасный город“ при поддержке Сбера модернизированы системы централизованного оповещения и видеонаблюдения. Только в прошлом году комплекс помог выявить более 1 тысячи административных правонарушений и раскрыть порядка 30 преступлений. Хочу поблагодарить банк за мультимедийный пешеходный фонтан в Пскове. Даже его пусконаладка широко освещалась в СМИ — объект, действительно, очень красивый. Взаимодействие со Сбером будет продолжено. И соглашение о сотрудничестве служит тому подтверждением».

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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