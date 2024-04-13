Общество

Наказание за мародерство в чрезвычайных ситуациях могут ввести в России

Законопроект о наказании мародеров, совершивших свои преступные действия в мирное время в условиях чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий, готовится к слушанию в Государственной Думе. Автором проекта выступила первый заместитель главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова. Одновременно с подготовкой закона Лантратова направила обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Как пояснила депутат, инициатива увидела свет на фоне многочисленных техногенных аварий и природных катастроф, одна из которых продолжает набирать мощь в Зауралье и Сибири. Беспрецедентный по масштабам паводок, захлестнувший сразу несколько регионов, развязал руки преступникам. Охотники до чужого добра беспрепятственно проникали в брошенные дома и забирали то, что люди в панике не могли унести собой, пишет RuNews24.

Конкретные случаи мародерства на приусадебных участках уже фиксировались в Орске Оренбургской области, который первым попал под удар стихии. Между тем сегодня понятие «мародерство» как правонарушение существует исключительно в рамках военного права.

«Разграбление чужого имущества, брошенного в период наводнений либо других чрезвычайных ситуаций, действующее законодательство квалифицирует как кражу и наказывает двумя годами лишения свободы», — говорится в обращении депутата.

Мародерством, согласно статье 356 российского УК, считаются аналогичные действия в отношении чужой собственности, совершенные в период военного положения или в условиях вооруженного конфликта. В этом случае преступникам грозит шесть лет.

Яна Лантратова предлагает дополнить указанную статью, переквалифицировав кражу на мародерство и ужесточив наказание до семи лет. Теперь правовую оценку законопроекту должен дать Александр Бастрыкин.