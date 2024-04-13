Общество

Порядка 800 спортсменов выйдут на старты в соревновании по ориентированию «Венок славы Александра Невского»

Около 800 человек в возрасте от 9 до 80 лет приедут на Всероссийские соревнования «Венок Славы Александра Невского» по спортивному ориентированию, которые пройдут на территории Пскова, Псковского района и Печорского муниципального округа с 18 по 22 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

19 апреля спортсмены будут состязаться в кросс-спринте в центре Пскова, два последующих дня — на лесной местности. Так, 20 апреля дистанция кросс-лонг пройдет у деревни Соха Печорского муниципального округа. 21 апреля спортсменов ждет кросс-классика в непосредственной близости к деревне Глоты Псковского района.

Как рассказал председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин, в регион приедут участники из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Великого Новгорода, Орла, Курска, Белгорода, Смоленска, Москвы, Республики Беларусь и других. Будут участвовать и спортсмены Псковской области.

По итогам соревнований победителей и призеров в каждой возрастной группе наградят грамотами, медалями, памятными призами. Добавим, «Венок славы Александра Невского» проведут в 24-й раз. Соревнования организовывают, начиная с 1996 года.

Организаторами соревнований выступает Министерство спорта Российской Федерации, Комитет по спорту Псковской области, Федерация спортивного ориентирования России, региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Псковской области».