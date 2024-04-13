Общество

Школа креативных индустрий колледжа искусств стала площадкой Псковского чемпионата «Абилимпикс»

Школа креативных индустрий Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова стала площадкой X Псковского чемпионата «Абилимпикс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

Торжественное открытие Псковского чемпионата «Абилимпикс» состоялось 16 апреля на сцене колледжа искусств. В течение трех дней среди школьников, студентов и специалистов пройдут соревнования по 21 компетенции.

На базе Школы креативных индустрий проходят соревнования по компетенции «Фотограф» среди школьников.

Шестеро ребят от 13 до 15 лет, учащиеся центров специального образования региона, на протяжении двух месяцев проходили подготовку под руководством педагогов колледжа искусств. Сегодня, 17 апреля, ребята встретились в Школе, чтобы проявить полученные навыки и посоревноваться в мастерстве фотоискусства. По итогам выполнения конкурсных заданий будет определено три победителя регионального чемпионата.

Напомним, Абилимпикс - международное некоммерческое движение, целью которого является развитие системы конкурсов профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

