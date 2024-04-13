Псковский филиал Университета ФСИН России прошел аккредитацию образовательной программы

Псковскому филиалу Университета ФСИН России предоставлена государственная аккредитация образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) приказом Рособрнадзора от 16 апреля 2024 г. № 843. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.
Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России
В соответствии с распоряжением Рособрнадзора в период с 8 по 12 апреля в Псковском филиале Университета ФСИН России была проведена аккредитационная экспертиза.
Цель государственной аккредитации – подтверждение соответствия качества образования установленным аккредитационным показателям, которые представляют собой совокупность обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В ходе экспертизы были подвергнуты анализу результаты вступительных испытаний абитуриентов, принятых на обучение по данной образовательной программе в 2020 году, используемая в Псковском филиале Университета ФСИН России электронная информационно-образовательная среда, кадровый состав научно-педагогических работников и специалистов-практиков, участвующих в реализации образовательной программы, диагностическая работа обучающихся, внутренняя система оценки качества образования. За выполнение каждого из приведенных показателей начислялись баллы.
По итогам работы экспертной группой подтверждено соответствие качества образования аккредитационным показателям.