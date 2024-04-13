Общество

Директор Псковского музея-заповедника принимает участие в Балтийском культурном форуме

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова принимает участие в шестом Балтийском культурном форуме 2024, который стартовал сегодня в Светлогорске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Это дискуссионная площадка, где совместно с профессионалами, экспертами и властью представители культурных учреждений и деятели искусств обсуждают самые актуальные вопросы по направлению «Культура».

На открытии выступили министр культуры России Ольга Любимова, директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и другие известные личности. В рамках форума пройдут 27 заседаний по ключевым направлениям развития культуры и искусства.

Сегодня директор музея приняла участие в заседании музейных ассоциаций совместно с Союзом музеев России и подкомиссией по вопросам развития музейно-выставочной деятельности комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура». Завтра же Светлана Мельникова выступит с докладом на заседании «Россия – Китай: музыка, которая объединяет» и расскажет о совместных проектах Псковского музея и КНР.

Шестой Балтийский культурный форум главное деловое культурное событие года в Калининградской области. БКФ-2024 продлится три дня, с 17 по 19 апреля, собрав более 100 высококлассных спикеров и более 600 участников из различных сфер. Основная тема форума – «Философия культуры» в самом широком смысле.