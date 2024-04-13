Общество

Выполнение норм публикационной активности обсудили в Псковском филиале Университета ФСИН России

Итоги выполнения решений коллегиального органа управления – совета филиала, а также норм публикационной активности подвели на заседании совета Псковского филиала Университета ФСИН России, которое состоялось сегодня, 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебной заведении.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Совещание прошло под председательством начальника образовательной организации Александра Сысоева.

Начальник отделения организационно-научной и редакционно-издательской деятельности Елена Сковорода доложила, что в 2023 году Псковский филиал Университета ФСИН России превысил план по нормам публикационной активности: сотрудниками филиала размещено на сто публикаций ВАК и РИНЦ больше запланированного. Кроме того, в базе данных научной электронной библиотеки e-library размещены публикации обучающихся.

Александр Сысоев обратил внимание собравшихся о необходимости дальнейшей плодотворной работы в этом направлении, и поставил задачу в 2024 году еще больше увеличить количество публикаций в научных журналах.

Рассматривая вопрос о выполнении решений совета филиала, начальник образовательной организации отметил, что ответственным исполнителям необходимо выполнять работу качественно, в установленные сроки и в тесном взаимодействии со структурными подразделениями Санкт-Петербургского университета Федеральной службы исполнения наказаний.