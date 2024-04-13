Общество

На 103% увеличилось количество вакансий с подработкой в Псковской области

Весной 2024 года количество вакансий с подработкой в Псковской области увеличилось на 103%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

В связи с приближением майских праздников работодатели Псковской области стали чаще предлагать подработку соискателям. Еще в конце зимы работодатели предлагали более 300 вакансий для подработки в регионе, а с началом весны количество вакансий увеличилось на 103%.

Стоит отметить, что доход, который можно получить на подработке, остается неизменным. В вакансиях с подработкой компании указывают диапазон зарплат от 30 тысяч рублей до 165 тысяч рублей.

Чаще всего подработку в Псковской области области предлагают продавцам-консультантам (23% от общего числа вакансий). Спрос на продавцов-консультантов с конца зимы увеличился в два раза. Второе место по востребованности занимают курьеры (21% от общего числа вакансий), причем спрос на курьеров вырос на 91%. На третьем месте – операторы call-центров, спрос на них увеличился на 100%. В топ-5 востребованных профессий с подработкой у бизнеса вошли менеджеры по продажам, спрос на которых вырос на 68%.

Большую долю вакансий с подработками разместили компании из розничной торговли, ИТ-сферы и телекоммуникаций.

Лидером среди городов Псковской области области по востребованности специалистов для подработок является Псков (76% от общего числа вакансий). Здесь компании стали искать работников на подработку на 113% чаще. На втором месте – Великие Луки, число вариантов подработки выросло в полтора раза. Третье место занимают Печоры.