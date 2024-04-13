Общество

Расписание движения поезда Великие Луки – Себеж изменится с 19 мая

Расписание движения пригородного поезда Великие Луки – Себеж изменится с 19 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Поезд № 6509 курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление из города Великие Луки в 16:50, далее до Гущино действующим расписанием Гущино 17:17-17:25, ОП 500 км 17:30–17:31, Новосокольники 17:38-17:50, далее по расписанию.

Ранее сообщалось, что сезонные изменения произойдут в расписании движения пригородных поездов на территории Псковской области.