Общество

Имена погибших на захоронении в великолукской деревне Карцево увековечат до 9 мая

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил администрации Великолукского района взять на личный контроль увековечение имен погибших на воинском захоронении «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 году» в деревне Карцево. Об этом он сообщил на личном приеме граждан 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С вопросом о содействии в увековечении имен погибших на воинском захоронении к губернатору обратилась местная активистка Ирина Иванова.

«До 9 мая все работы должны быть выполнены. Возьмите, пожалуйста, на контроль», - обратился к администрации Великолукского района губернатор.